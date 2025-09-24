鉅亨網新聞中心 2025-09-24 16:30

阿里速賣通告別低價血海 鎖定頂尖品牌 正面開槓亞馬遜。(圖:shutterstock)

過去，速賣通與 Temu、Shein 等平台被並稱為中國「出海四小龍」，各自在低價市場中激烈廝殺。然而，面對日益嚴峻的全球關稅戰以及低價路線的成長天花板，速賣通內部開始反思，並意識到只有具備品牌溢價的中國商品，才能在全球市場上持續保有競爭力。

因此，速賣通決定將策略重心轉向品牌商家，旨在成為中國品牌出海的第二個首選平台。

為了吸引更多優質品牌進駐，速賣通將於 9 月底在其首頁推出「Brand+ 專區」。此專區將為兼具品質與價格競爭力的商品提供專屬標識，並給予品牌更多流量曝光與運營工具支持。此外，在美國、德國、法國、義大利、西班牙等重點市場，速賣通還將提供部分商品的價格保護服務。

一位速賣通內部人士透露，他們的策略是「用亞馬遜一半的運營成本，提供八成的服務體驗」，並確保商品價格比亞馬遜更具優勢，最終目標是在部分重點市場，協助合作品牌的成交額超越亞馬遜。

除了線上推廣，速賣通也將與品牌共同舉辦線下行銷活動，例如最近在西班牙與泡泡瑪特的合作音樂節。

在韓國市場，速賣通已先行佈局，推出了名為「K-venue」的本地化頻道，提供從美妝、電子產品到汽車零件等多元商品，並實現最快三日送達的快速物流。這顯示出速賣通正積極透過在地化服務，在價格戰之外尋求差異化的競爭優勢。