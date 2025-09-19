崴寶精密IPO案再過一關 上櫃案今獲OTC董監聯席會通過

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-19 19:38

崴寶精密科技 (7744-TW) 上櫃案再過一關，今 (19) 日獲證券櫃檯買賣中心董事監察人聯席會通過， 依法人推估排程，崴寶精密科技將在今年 11 月底或 12 月初掛牌交易。今天崴寶精密的興櫃最後成交價爲 317 元。

崴寶精密董事長姚旭初。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，崴寶精密最新營收資訊顯示，8 月營收以 2.41 億元續創新高，月增 2.45%，年增 1 倍，2025 年 1-8 月營收 15.3 億元，已超越 2024 年一整年，年增 77.13%。

崴寶精密科技 2024 年稅後純益 3 億元，續賺逾一個股本，爲連續兩年每股純益超過 10 元。崴寶精密上櫃案推薦券商爲元富證券、中國信託綜合證券及凱基證券。

股本 2.87 億元的崴寶精密 2025 年最新財報顯示，崴寶精密 2025 年上半年財報，營收 10.64 億元，毛利率 39%，年減 3.75 個百分點，稅後純益 2.07 億元年增 97.79%，每股純益達 7.22 元。

崴寶精密科技目前的產能在中國大陸占 70%，越南占 30%，隨著擴廠及客戶的需求到位，到 2026 年預估有機會達成中國大陸占 50%，越南占 50% 的比重。同時，崴寶精密科技原有的越南第一座廠區也是位於北寧省。

崴寶精密科技 2024 年受惠於 AI 及雲端資料中心的機構件大量需求湧現，營收及獲利同步成長，2024 年稅後純益 3 億元，年增 38.24%，續賺一個股本，每股純益 10.72 元。2024 年崴寶精密營收結構中 80% 來自於 AI 及雲端資料中心的機構件。