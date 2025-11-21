盤中速報 - 深證成指下跌-352.19點至12628.6327點，跌幅2.71%
截至台北時間21日01:00，深證成指下跌352.19點（或2.71%），暫報12628.63點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.68%
- 近 1 月：+2.3%
- 近 3 月：+8.84%
- 近 6 月：+26.65%
- 今年以來：+28.68%
焦點個股
福建自貿區概念領跌-7.47%。其中 海峽創新(300300-CN) 下跌 12.77% ; 三木集團(000632-CN) 下跌 9.93% ; 龍洲股份(002682-CN) 下跌 9.61% 。
動力電池回收概念領跌-6.72%。其中 寒銳鈷業(300618-CN) 下跌 10.09% ; 金圓股份(000546-CN) 下跌 10% ; 光華科技(002741-CN) 下跌 10% 。
