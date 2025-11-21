search icon



盤中速報 - 深證成指下跌-352.19點至12628.6327點，跌幅2.71%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間21日01:00，深證成指下跌352.19點（或2.71%），暫報12628.63點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-3.68%
  • 近 1 月：+2.3%
  • 近 3 月：+8.84%
  • 近 6 月：+26.65%
  • 今年以來：+28.68%

焦點個股


福建自貿區概念領跌-7.47%。其中 海峽創新(300300-CN) 下跌 12.77% ; 三木集團(000632-CN) 下跌 9.93% ; 龍洲股份(002682-CN) 下跌 9.61% 。

動力電池回收概念領跌-6.72%。其中 寒銳鈷業(300618-CN) 下跌 10.09% ; 金圓股份(000546-CN) 下跌 10% ; 光華科技(002741-CN) 下跌 10% 。


文章標籤

陸股指數陸股盤中指數走勢深證成指福建自貿區動力電池回收

相關行情

台股首頁我要存股
海峽創新16.9-7.35%
三木集團6.71-9.93%
龍洲股份5.73-9.76%
寒銳鈷業43.65-9.78%
金圓股份6.48-10.0%
光華科技22.14-10.0%

