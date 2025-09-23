鉅亨網編輯林羿君 2025-09-23 17:10

加密貨幣 22 日有超過 15 億美元的多頭部位遭強制平倉，再次凸顯了加密貨幣市場的脆弱性，強制平倉過程沒有明確的觸發因素，選擇權價格預示著未來市場將更加波動。

逾15億美元加密部位遭清算 專家示警還沒跌完。(圖:shutterstock)

週二亞洲早盤，全球第二大加密貨幣以太幣下跌約 0.9%，先前一交易日一度下跌 9%，近 5 億美元的看漲押注化為烏有。比特幣交易價格下跌 0.8%。

Orbit Markets 聯合創始人 Caroline Mauron 表示：「市場在昨日大幅回檔後一直在盤整，但市場情緒仍然相當緊張。」

她進一步指出，如果比特幣跌破 11 萬美元，以太幣跌破 4,000 美元，可能會引發進一步的拋售。

比特幣期權市場普遍存在餘震。根據 Deribit 的數據，月底到期的選擇權合約的最大押注集中在兩個極端：一是防範比特幣跌破 95,000 美元，二是押注比特幣飆升至 140,000 美元以上。這兩個部位的規模都足以顯示交易員預期市場將出現動盪，而非穩定。

根據 Deribit 的數據，大約有 230 億美元的比特幣和以太幣選擇權合約將於 26 日到期，這是有史以​​來最大的選擇合約之一，這加劇了謹慎情緒。

近期，押注短期內價格劇烈變動的賭注變得很流行，這反映出一種看法，認為下一次市場走向將由突發的軋空或被迫拋售所驅動。這些價外合約買起來比較便宜，但只有在價格大幅波動時才能賺錢，因此波動本身就成了交易的標的。

今年大部分的價格上漲是由加密貨幣財政公司所推動，這些公開發行的公司透過募資來累積資產。然而，隨著股價下跌，這些公司籌集新資金的能力受到限制，因此對代幣的購買也跟著放緩。這種需求減弱，加劇了近期數位資產暴跌的壓力。