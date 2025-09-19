鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-19 09:16

在美元匯率持續承壓、全球儲備貨幣地位遭遇挑戰的敏感時刻，美國總統川普次子 Eric Trump 提出以數位資產熱潮重振美元霸權的新路徑。

曾預測10年內銀行被淘汰！川普二兒子：加密貨幣能「拯救美元」（圖：Shutterstock）

Eric 在接受《金融時報》採訪時表示，當前席捲全球的數位資產投資浪潮將引導「來自世界各地疲軟貨幣的數兆資金湧入美國」，為美元體系注入新的活力。這一表態正值美元指數顯著下跌。

分析人士指出，川普政府時期推行的激進貿易政策、對聯準會 (Fed) 獨立性的持續質疑，以及市場對美國財政赤字持續擴大的擔憂，共同削弱了國際投資者對美元的信心。根據 IMF 數據，美元在全球外匯存底的佔比已經連 3 季下滑。

Eric 的主張與父親川普的政策形成戰略呼應，後者在競選期間明確承諾將美國打造成全球「數位資產之都」，並推動建立寬鬆的加密貨幣政策環境。受此影響，比特幣等主流加密貨幣價格今年來屢創歷史新高，市值突破兆美元關口。

值得注意的是，川普家族深入參與數位資產佈局，旗下業務涵蓋 Truth Social、比特幣 ETF、多款迷因幣投資，以及與川普媒體科技集團 (TMTG) 關聯的加密貨幣資產項目。

Eric 在闡釋其理論架構時強調，透過鼓勵本土比特幣挖礦產業擴張，美國可實現「金融主權獨立」，並引爆「源自本土的金融革命」。他的核心邏輯在於：建構對數位資產友善的監管生態，將使美國成為全球資本避險首選地。當投資人競相逃離波動劇烈的新興市場貨幣時，繁榮的加密貨幣市場不僅能吸收過剩流動性，更能透過需求傳導間接強化美元計價資產的吸引力。

市場普遍預期，川普標誌性的減稅政策遺產將導致聯邦債務規模持續膨脹，而其任內主張的激進降息策略將進一步加劇貨幣信用危機。

與此同時，川普家族正透過 World Liberty Financial Inc(WLFI) 等實體加速佈局數位金融賽道。川普家族控股企業與美元掛鉤的穩定幣 USD1 已發行超 157 億枚，以當前市價計算價值逾 30 億美元。

更具顛覆性的是，Eric 公開抨擊傳統金融體系，聲稱他創立的加密貨幣企業「完全繞過華爾街巨頭」，並將此視為「對銀行寡頭的終極復仇」。這種立場與川普集團先前起訴 Capital One 銀行的政治性封鎖指控形成呼應。

但美國金融監理機關示警，若 Tether、Circle 等穩定幣發行商借勢崛起，它們提供的超額報酬恐引發銀行存款大規模遷移，進而衝擊傳統金融體系的穩定性。