鉅亨速報 - Factset 最新調查：Expand Energy Corporation(EXE-US)EPS預估下修至6.26元，預估目標價為135.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Expand Energy Corporation(EXE-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.51元下修至6.26元，其中最高估值9.3元，最低估值4.27元，預估目標價為135.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.3(9.3)16.3313.413.66
最低值4.27(4.27)4.697.177.06
平均值6.49(6.62)11.0410.459.71
中位數6.26(6.51)11.310.59.28

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值132.11億152.09億148.49億154.83億
最低值91.05億85.19億94.35億109.11億
平均值114.03億124.09億127.94億134.19億
中位數116.79億129.48億132.33億138.64億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-998.2653.6633.3616.92-4.55
營業收入46.70億73.01億141.23億60.38億42.55億

詳細資訊請看美股內頁：
Expand Energy Corporation(EXE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

Expand Energy Corporation98.5-0.39%

