search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Expand Energy Corporation(EXE-US)EPS預估下修至6.78元，預估目標價為134.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共28位分析師，對Expand Energy Corporation(EXE-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.02元下修至6.78元，其中最高估值11.76元，最低估值3.82元，預估目標價為134.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值11.76(11.76)18.9421.9926.06
最低值3.82(3.82)8.886.49.02
平均值6.93(7.01)12.2411.1714.81
中位數6.78(7.02)11.8510.819.34

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值137.55億167.05億160.54億154.67億
最低值80.85億99.42億100.23億141.98億
平均值109.63億128.01億130.88億148.33億
中位數116.57億132.75億137.43億148.33億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-998.2653.6633.3616.92-4.55
營業收入46.70億73.01億141.23億60.38億42.55億

詳細資訊請看美股內頁：
Expand Energy Corporation(EXE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEXE

相關行情

台股首頁我要存股
Expand Energy Corporation97.59-0.59%

延伸閱讀



Empty