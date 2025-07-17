鉅亨速報 - Factset 最新調查：Expand Energy Corporation(EXE-US)EPS預估下修至7.2元，預估目標價為134.50元
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根據FactSet最新調查，共28位分析師，對Expand Energy Corporation(EXE-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.35元下修至7.2元，其中最高估值13.49元，最低估值3.82元，預估目標價為134.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|13.49(13.49)
|18.94
|21.99
|26.06
|最低值
|3.82(3.82)
|8.67
|6.4
|9.02
|平均值
|7.37(7.47)
|12.29
|11.18
|14.81
|中位數
|7.2(7.35)
|11.89
|10.81
|9.34
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|137.55億
|167.05億
|160.54億
|154.67億
|最低值
|80.85億
|99.42億
|100.23億
|141.98億
|平均值
|110.27億
|127.90億
|130.53億
|148.33億
|中位數
|116.57億
|132.75億
|137.43億
|148.33億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-998.26
|53.66
|33.36
|16.92
|-4.55
|營業收入
|46.70億
|73.01億
|141.23億
|60.38億
|42.55億
詳細資訊請看美股內頁：
Expand Energy Corporation(EXE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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