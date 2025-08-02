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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Expand Energy Corporation(EXE-US)EPS預估上修至6.94元，預估目標價為135.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Expand Energy Corporation(EXE-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.83元上修至6.94元，其中最高估值10.83元，最低估值3.82元，預估目標價為135.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.83(9.13)16.3313.859.85
最低值3.82(3.82)8.946.48.68
平均值6.97(6.68)11.7510.59.21
中位數6.94(6.83)11.910.449.15

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值137.55億167.05億154.29億154.67億
最低值91.05億97.74億98.38億109.11億
平均值117.04億126.33億128.60億134.14億
中位數120.51億130.86億133.03億138.64億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-998.2653.6633.3616.92-4.55
營業收入46.70億73.01億141.23億60.38億42.55億

詳細資訊請看美股內頁：
Expand Energy Corporation(EXE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEXE

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