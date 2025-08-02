鉅亨速報 - Factset 最新調查：Expand Energy Corporation(EXE-US)EPS預估上修至6.94元，預估目標價為135.00元
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根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Expand Energy Corporation(EXE-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.83元上修至6.94元，其中最高估值10.83元，最低估值3.82元，預估目標價為135.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.83(9.13)
|16.33
|13.85
|9.85
|最低值
|3.82(3.82)
|8.94
|6.4
|8.68
|平均值
|6.97(6.68)
|11.75
|10.5
|9.21
|中位數
|6.94(6.83)
|11.9
|10.44
|9.15
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|137.55億
|167.05億
|154.29億
|154.67億
|最低值
|91.05億
|97.74億
|98.38億
|109.11億
|平均值
|117.04億
|126.33億
|128.60億
|134.14億
|中位數
|120.51億
|130.86億
|133.03億
|138.64億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-998.26
|53.66
|33.36
|16.92
|-4.55
|營業收入
|46.70億
|73.01億
|141.23億
|60.38億
|42.55億
詳細資訊請看美股內頁：
Expand Energy Corporation(EXE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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