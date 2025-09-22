鉅亨速報 - Factset 最新調查：開利全球(CARR-US)EPS預估下修至2.74元，預估目標價為76.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對開利全球(CARR-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.85元下修至2.74元，其中最高估值3.07元，最低估值2.6元，預估目標價為76.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.07(3.07)
|3.62
|4.07
|4.52
|最低值
|2.6(2.6)
|3
|3.35
|4.2
|平均值
|2.83(2.84)
|3.27
|3.64
|4.36
|中位數
|2.74(2.85)
|3.28
|3.67
|4.36
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|233.87億
|251.49億
|266.33億
|280.86億
|最低值
|218.45億
|226.75億
|240.28億
|271.21億
|平均值
|224.83億
|238.09億
|251.55億
|276.04億
|中位數
|222.46億
|239.41億
|252.35億
|276.04億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.25
|1.87
|4.10
|1.58
|6.15
|營業收入
|174.56億
|206.13億
|204.21億
|220.98億
|224.86億
詳細資訊請看美股內頁：
開利全球(CARR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
