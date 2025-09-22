鉅亨速報 - Factset 最新調查：開利全球(CARR-US)EPS預估下修至2.74元，預估目標價為76.00元

search icon



Factset 最新調查：開利全球(CARR-US)EPS預估下修至2.74元，預估目標價為76.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對開利全球(CARR-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.85元下修至2.74元，其中最高估值3.07元，最低估值2.6元，預估目標價為76.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.07(3.07)3.624.074.52
最低值2.6(2.6)33.354.2
平均值2.83(2.84)3.273.644.36
中位數2.74(2.85)3.283.674.36

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值233.87億251.49億266.33億280.86億
最低值218.45億226.75億240.28億271.21億
平均值224.83億238.09億251.55億276.04億
中位數222.46億239.41億252.35億276.04億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.251.874.101.586.15
營業收入174.56億206.13億204.21億220.98億224.86億

詳細資訊請看美股內頁：
開利全球(CARR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

CARR

開利全球60.37-1.19%

