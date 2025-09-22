上海南僑8月轉盈 南僑集團1-8月稅後純益1.97億元 EPS 0.8元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-22 19:11

‌



南僑 (1702-TW) 今 (20) 日公布最新自結獲利資訊，2025 年自結 8 月稅後純益 1263 萬元，與上月相當，年減 71.17%，單月每股純益 0.05 元，但值得注意的是，南僑在上海轉投資的上海南僑食品 在 7 月出現虧損後 8 月轉虧爲盈，單月稅後純益人民幣 10.41 萬元 (新台幣 44.21 萬元)，但仍年減 98.31%。

南僑會長陳飛龍。(鉅亨網記者張欽發攝)

南僑集團 2025 年 1-8 月自結稅後純益 1.97 億元，年減 72.58%，每股純益 0.8 元。

‌



上海南僑食品 上月稅後虧損達人民幣 797.57 萬元 ，爲 2021 年 5 月完成在上海 A 股 IPO 以來首度出現單月虧損，雖然 8 月單月自結轉盈小賺，但在除營運成本高，不易轉嫁之外 ，同時 ，營收規模的下滑，也是造成營運不振的另一重原因，上海南僑食品的不振，也侵蝕了整個南僑集團在 8 月的獲利表現。

南僑會長陳飛龍指出，今年因各項不利因素造成獲利衰退，但在南僑成立以來，未曾出現過年度虧損，預計今年也不會出現。同時，南僑並擬訂 10 年的發展計畫，除開發中國大陸二、三線城市的消費力，同時，東南亞市場也是未來發展重點，在未來營收成長中，海外營收將由目前的 70% 提高到 85%。

陳飛龍指出，以南僑的集團營運來看，目前台灣市場的占比爲 30%，海外爲 70%，看好東南亞的 11 國的互免關稅重大市場誘因，南僑海外營收將由目前的 70% 提高到 85%。

同時，對於目前泰國南僑生產基地仍將持續購入設備及建廠土地，南僑預計以每年產能增加 15% 的幅度進行擴張，也會成為行銷東南亞各國及歐美的中心生產基地。

南僑認為，中國市場將持續改善，南僑在中國大陸市場除持續現有鞏固一線城市的營運之外，並將開發中國大陸二、三線城市的消費力。預計將有利於推升營收。