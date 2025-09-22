都更危老掀熱潮！兆豐銀行核貸金額飆破1500億 三度獲國際聯貸大獎肯定

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-22 13:04

‌



都更危老是國家重要的政策之一，也是提升住戶生活品質、改善居住安全、促進社會公益及美化城市景觀的最佳途徑。兆豐銀行近年積極推動都更危老業務，截至 114 年 8 月底，辦理都更危老融資核貸案件已突破 150 件，總額度已逾新台幣 1,500 億元，展現兆豐銀行耕耘危老重建及都市更新的決心。

兆豐銀董事長董瑞斌(前排左二)率隊參加第七屆危老都更博覽會，與力銘建設董事長郭淑珍(前排右三)。（圖：兆豐提供）

為響應政府推動都更危老、提升居住安全之政策，兆豐銀行董事長董瑞斌率隊參加 9/20(六)、9/21(日) 台北圓山花博爭艷館舉辦的「第七屆危老都更博覽會」。本次兆豐銀行以「都更危老有兆豐 凡事順利真輕鬆」為主題，現場安排多位專業人員提供民眾多元化的金融諮詢，滿足不同客戶的需求。

‌



現場包括介紹都更危老流程、重建評估方向、融資實務、信託機制、工程管理及建經查核等實務及經驗交流等議題，讓民眾能夠輕鬆了解都更危老的態樣及辦理融資時的注意事項。兆豐銀行提供民眾專業且貼心的諮詢及服務，深獲客戶信賴，亦展現與政府、產業及民眾攜手合作促進城市再生和發展的積極態度。