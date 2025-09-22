鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-22 19:39

新南向退燒？公股銀海外據點湧「瘦身」潮 彰銀今跟進裁撤仰光辦事處。

根據各銀行公告與高層說法，撤點主因包括政局不穩、營運成本高、資源配置效率低，以及數位化趨勢改變金融服務模式。其中，緬甸政局動盪成為壓垮台資銀行的最後一根稻草，第一銀行與合庫銀皆指出，綜合考量員工人身安全與當地經濟環境，決定撤出仰光辦事處。

兆豐銀行則展開大規模海外整併行動，裁撤澳洲墨爾本分行、歐洲阿姆斯特丹分行、中國大陸蘇州吳江與昆山支行，以及柬埔寨金邊堆谷、桑園、大金歐三家支行。儘管部分據點仍有獲利，兆豐銀強調，營運成本與市場環境變化才是關鍵考量，並表示未來將更聚焦台商供應鏈發展，採「有裁有設」策略，尋求新設點機會

臺灣銀行日前表示，海外布局將依據各國政經情勢與准入政策，尋找具商機與潛力的市場設點，或評估現有據點升為營運據點。目前尚未有裁撤決議，但已進入整併評估期。

彰銀今 (22) 日董事會決議裁撤仰光代表人辦事處，成為第三家退出緬甸市場的公股銀行。彰銀表示，海外布局將依據整體營運策略與風險控管原則，審慎評估各地經濟與政局穩定性、金融監理強度及資本門檻，並參酌台灣與當地雙邊經貿往來密切程度及政府政策方向。

相較之下，土地銀行、華南銀行與臺灣企銀目前暫無裁撤規劃。臺企銀強調，現階段仍以擴大既有分行營運規模與深化當地客戶關係為主。華南銀行則優先評估政治穩定且具業務推展潛力的成熟市場，伺機增設據點。

公股銀高層普遍指出，海外據點成本高昂，辦事處無法從事業務，升格分行又困難，長期下來「持續燒錢」。因此，多數銀行改以鄰近分行或 OBU（國際金融業務分行）支援業務，並透過數位平台與跨境整合服務推展金融業務，據點設置策略也隨之轉型。