芬蘭總統：需做好對俄羅斯作戰準備

鉅亨網新聞中心 2025-09-22 09:00

芬蘭總統亞歷山大 · 斯圖布表示，如果莫斯科未來再次對烏克蘭採取軍事行動，「志願聯盟」正在討論的對烏安全保障，將迫使簽約歐洲國家與俄羅斯作戰。

芬蘭總統說，需做好對俄羅斯作戰準備。（圖：Shutterstock）

據英國《衛報》上周六（20 日）報導，在前往紐約參加聯合國大會之前，斯圖布在赫爾辛基說：「安全保障本質上是一種威懾，這種威懾必須可信，為了讓它可信，它必須是強而有力。」

斯圖布說，這些保障只有在烏克蘭和俄羅斯未來達成協議後才會生效，但他堅稱，俄羅斯對這些保障的形式沒有否決權。

在巴黎舉行的「志願聯盟」線上會議結束後，法國總統馬克宏曾說，有 26 個國家承諾加入烏克蘭的「保障部隊」，其中一些國家承諾提供「地面、海上或空中」存在。

然而，基輔許多人抱有的一個主要疑問是，這些安排是否會伴隨具體承諾。當被問及這些保障是否意味著，如果俄羅斯未來對烏克蘭採取軍事行動，歐洲國家將準備與俄羅斯作戰時，斯圖布說：「這就是安全保障的定義。」