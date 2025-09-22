鉅亨網新聞中心 2025-09-22 10:50

奇瑞汽車 (09973-HK) 於 9 月 7 日正式透過港交所上市聆訊，代表著這家中國老牌車企長達 21 年的上市征程終獲突破，甚至將成為港交所 2025 年規模最大的汽車企業 IPO 案，預計籌資最高約 91.5 億港元。

63歲老董圓夢！奇瑞汽車香港IPO 21年上市長征迎來新起點。(圖:shutterstock)

此次上市不僅是現年 63 歲的奇瑞汽車董事長尹同躍的夙願，更被視為其在新能源汽車激烈競爭中，獲取轉型通行證的關鍵戰略突圍。

根據招股書，奇瑞將發行 2.974 億股股份，定價區間介於每股 27.75 至 30.75 港幣，最終發行價將於 9 月 24 日揭曉，並於 9 月 25 日正式掛牌。

上市背後的多重考量：國際化與資本補血

奇瑞選擇赴港上市，主要出於兩大戰略考量：一是加速國際化進程，二是透過資本市場補充營運資金。近年來，奇瑞的海外業務發展成熟，已連續 22 年蟬聯中國品牌乘用車出口第一。透過在香港上市，奇瑞可以藉助全球資本市場的融資，有效補充其較高的負債率所造成的資本缺口，並為海外業務的擴張、渠道建設和人才引進提供有力支持。

招股書數據顯示，奇瑞汽車在 2022 年至 2025 年第一季度的負債比率雖逐年下降，但仍維持在較高水平。上市所募資金將主要用於新車型研發、下一代汽車先進技術研發、海外市場拓展以及生產設施升級等關鍵領域。

逆勢成長：亮眼業績與轉型決心

儘管上市之路充滿波折，奇瑞汽車近幾年的業績表現卻十分亮眼。憑藉銷量迅猛成長，公司營收從 2022 年的 926.18 億元 (人民幣，下同) 增長至 2024 年的 2,698.97 億元，淨利潤也從 58.06 億元增加至 143.34 億元。

特別是 2025 年第一季度，奇瑞營收年增 24.2%，淨利潤更實現 90.9% 的大幅增長。在 2024 年，奇瑞汽車以 229.5 萬輛的全球銷量創下歷史新高，位居「中國自主品牌乘用車銷量第 2」和「全球乘用車銷量第 11 位」。

亮眼成績的背後，是奇瑞在產品與技術上的持續投入與策略調整。公司已建立起由奇瑞、捷途、星途、iCAR、智界組成的多品牌矩陣，並在研發上投入鉅資。

不過，奇瑞目前的主要營收仍來自傳統燃油車，新能源汽車的毛利率仍低於燃油車。為此，奇瑞已加速追趕，承諾在未來五年內投入超過 1,000 億元於研發，並誓言在 2024 年進入新能源市場前三甲。