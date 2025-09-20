不只賣糖！台糖還有「美酒加咖啡」 攜手全家4300門市開賣瓜國咖啡

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-20 10:00

‌



台糖的招牌不再只是甜蜜蜜的糖，如今它更以「美酒加咖啡」的創意組合，在國際舞台上寫下永續篇章，台糖憑藉著「小農咖啡築夢偏鄉教育」與「為永續釀杯台灣蔗酒」兩項專案，在第五屆「TSAA 台灣永續行動獎」上，一舉拿下雙獎榮耀，為助友邦興學，並與全家便利商店合作於全台各門市開賣瓜地馬拉安提瓜單品咖啡。

不只賣糖！台糖靠「美酒加咖啡」實踐ESG 攜手全家4300門市開賣瓜國咖啡第2杯半價。（圖：台糖提供）

透過與全家便利商店的深度合作，走進台灣每個角落。即日起，全家 Let’s Café 正式開賣由台糖進口的瓜地馬拉安提瓜單品咖啡，讓消費者在全台 4,300 家門市都能品嚐這款有故事的咖啡。為慶祝新上市，即日起至 10 月 1 日止，全品項還享第二杯半價優惠。台糖商品行銷事業部執行長陳黎珍指出，台糖攜手全家，讓這款有故事的咖啡，共築友邦小農與學童的無限未來。

‌



從兩年前開始引進瓜地馬拉小農咖啡豆，將部分銷售收益回饋到當地，用實際行動支持偏鄉教育。這不僅是單純的公平貿易，更是一份跨越國界的承諾。2024 年底，台糖攜手當地 NGO 及我國駐瓜國大使館，在當地沙卡德貝格省共同落成新教室，為孩子們點亮了求學的希望。這項創舉讓每一杯台糖販售的咖啡，都承載著「一杯咖啡、一份祝福、一個希望」的價值，讓咖啡香不只停留在味蕾，更跨海成為幫助異國學童翻轉未來的契機。

這款單品咖啡來自瓜國最著名的安提瓜產區，得天獨厚的肥沃火山灰土壤與高海拔環境，孕育出帶有甜美果香及奶油堅果香氣的優質咖啡豆。台糖堅持採購高海拔 1,600 公尺以上的極硬豆，通過 CQI 鑑定師 80 分以上評鑑，並具備雨林認證，確保友善環境的永續精神。

與此同時，台糖將台灣在地甘蔗提升至全新境界，用「釀造」開啟了農業高值化的新篇章。透過與高雄餐旅大學的產學合作，台糖研究所不再只將甘蔗視為製糖原料，而是將新鮮甘蔗汁經由低溫發酵與橡木桶熟成，精心釀製出純粹的「風土農藝蘭姆酒」。

這款酒不僅完整保留了熱帶果香與蔗蜜韻味，更忠實呈現了台灣土地的風情。這項創新的成果不僅在 2025 年世界酒類大賽中勇奪雙金肯定，成功建立台灣地酒文化的新標竿，也為傳統糖業注入了活水。台糖更進一步自行開發蘭姆梅酒、甘蔗啤酒等多元產品雛型，持續拓展甘蔗應用的無限可能。