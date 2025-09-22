華南永昌證獨家攜手S&P e指沖全新複委託功能 Q4上線
鉅亨網記者王莞甯 台北
華南永昌證券今 (22) 日宣布，「華南 e 指沖」全新複委託功能第四季將上線，不僅與國際金融分析機構標準普爾 (S&P) 獨家合作，提供高品質數據，並推出自建模型，輔以各大券商分析師評分，還能一鍵切換台外幣帳號，助投資人高效掌握跨幣別投資機會。
據券商公會最新統計，今年前 7 月國內複委託交易總額達 5.4 兆元，年增約 25%，主要集中在美國市場，占整體交易額 75%。
看準投資人布局海外市場的意願增加，為快速掌握市場趨勢，華南永昌證券將在 e 指沖 App 獨家與 S&P 簽約合作，確保提供可靠有保障的數據。
而在投資標的篩選上，e 指沖以五力選股的獨家自建模型，評估企業競爭優勢與產業地位，幫助投資人掌握企業長期競爭力。
不只透過數位化篩選，e 指沖也將納入各大券商分析師對個股的評級與目標價，讓投資人能快速聚焦市場高度推薦的標的，無須再費時比對各家研報。
而在搜尋效率方面，過往投資人搜尋標的，時常需要在龐雜的網路資訊中逐一篩選，當新功能上線後，只需輸入關鍵字，即可一鍵找到符合需求的股票。
華南永昌證進一步說明，新功能還包括「趨勢掃描」，整合「指標」、「選股」、「策略」三大要素，綜合研判資金流向與市場情緒。
除了選股更加快速精準外，e 指沖也優化交易體驗，新增「一鍵切換台外幣帳號」的功能，讓跨境投資更直覺且順暢。
