鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班牙電信(TEF-US)EPS預估下修至0.31元，預估目標價為5.26元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對西班牙電信(TEF-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.33元下修至0.31元，其中最高估值0.57元，最低估值-0.03元，預估目標價為5.26元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.57(0.57)
|0.55
|0.62
|0.61
|最低值
|-0.03(-0.03)
|0.26
|0.26
|0.41
|平均值
|0.29(0.29)
|0.41
|0.44
|0.51
|中位數
|0.31(0.33)
|0.41
|0.45
|0.51
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|467.02億
|469.94億
|473.25億
|445.45億
|最低值
|412.52億
|409.91億
|410.12億
|410.27億
|平均值
|423.13億
|424.00億
|429.98億
|432.29億
|中位數
|418.67億
|420.62億
|428.11億
|432.74億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.27
|1.63
|0.33
|-0.22
|-0.06
|營業收入
|491.06億
|464.25億
|420.32億
|439.50億
|446.90億
詳細資訊請看美股內頁：
西班牙電信(TEF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
