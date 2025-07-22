鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦萊羅能源(VLO-US)EPS預估上修至6.76元，預估目標價為158.50元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對瓦萊羅能源(VLO-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.65元上修至6.76元，其中最高估值8.79元，最低估值5.3元，預估目標價為158.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.79(8.79)
|14.4
|21.7
|18.65
|最低值
|5.3(5.3)
|4.7
|6.19
|6.19
|平均值
|6.97(6.9)
|10.13
|12.49
|13.39
|中位數
|6.76(6.65)
|10.37
|11.9
|15.32
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1,339.95億
|1,636.90億
|1,701.35億
|最低值
|1,005.65億
|904.55億
|1,082.32億
|平均值
|1,163.76億
|1,172.61億
|1,253.20億
|中位數
|1,164.16億
|1,128.17億
|1,185.45億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.50
|2.27
|29.04
|24.92
|8.58
|營業收入
|648.78億
|1,139.95億
|1,766.86億
|1,448.01億
|1,297.82億
詳細資訊請看美股內頁：
瓦萊羅能源(VLO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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