鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大跌0.52%，報1.6179元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間19日23:20，歐元/加幣下跌0.0085點跌幅達0.52%，暫報1.6179點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.06%
  • 近 1 週：+0.18%
  • 近 3 月：+3.46%
  • 近 6 月：+3.92%
  • 今年以來：+9.18%

歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.80，本日下跌0.32%
  • 英鎊/美元相關性0.61，本日下跌0.58%
  • 歐元/澳元相關性0.58，本日下跌0.06%

歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞郎相關性-0.69，本日下跌0.34%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.69，本日下跌0.81%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.61，本日下跌0.2%

歐元/加幣1.6172-0.57%
歐元/美元1.1741-0.38%
英鎊/美元1.3469-0.63%
澳元/美元0.6592-0.29%

