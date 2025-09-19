外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大跌0.52%，報1.6179元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間19日23:20，歐元/加幣下跌0.0085點跌幅達0.52%，暫報1.6179點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.06%
- 近 1 週：+0.18%
- 近 3 月：+3.46%
- 近 6 月：+3.92%
- 今年以來：+9.18%
歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對
歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞郎相關性-0.69，本日下跌0.34%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.69，本日下跌0.81%
- 美元/新加坡幣相關性-0.61，本日下跌0.2%
