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焦點速報 - 美元指數(DXY) 大漲0.44%，報99.258點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間15日17:10，美元指數上漲0.44點漲幅達0.44%，暫報99.258點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.36%
  • 近 1 週：+0.23%
  • 近 3 月：+1.61%
  • 近 6 月：-0.83%
  • 今年以來：+0.15%

美元指數貨幣組成


幣別 匯率 漲跌幅
歐元/美元 1.16 -0.44%
美元/日元 158.5 0.11%
英鎊/美元 1.33 -0.52%
美元/加幣 1.38 0.28%
美元/瑞典克朗 9.46 1.18%
美元/瑞郎 0.79 0.45%

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焦點速報美元指數

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美元指數99.0680.25%
歐元/美元1.1640-0.25%
美元/日元158.49+0.11%
英鎊/美元1.3375-0.17%
美元/加幣1.3746+0.22%
美元/瑞典克朗9.4258+0.87%
美元/瑞郎0.7852+0.28%

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