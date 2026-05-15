焦點速報 - 美元指數(DXY) 大漲0.44%，報99.258點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間15日17:10，美元指數上漲0.44點漲幅達0.44%，暫報99.258點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.36%
- 近 1 週：+0.23%
- 近 3 月：+1.61%
- 近 6 月：-0.83%
- 今年以來：+0.15%
美元指數貨幣組成
|幣別
|匯率
|漲跌幅
|歐元/美元
|1.16
|-0.44%
|美元/日元
|158.5
|0.11%
|英鎊/美元
|1.33
|-0.52%
|美元/加幣
|1.38
|0.28%
|美元/瑞典克朗
|9.46
|1.18%
|美元/瑞郎
|0.79
|0.45%
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