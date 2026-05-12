鉅亨速報

焦點速報 - 美元指數(DXY) 大漲0.4%，報98.347點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間12日21:20，美元指數上漲0.39點漲幅達0.4%，暫報98.347點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.76%
  • 近 1 週：-0.58%
  • 近 3 月：+1.10%
  • 近 6 月：-1.55%
  • 今年以來：-0.43%

美元指數貨幣組成


幣別 匯率 漲跌幅
歐元/美元 1.17 -0.37%
美元/日元 157.58 0.29%
英鎊/美元 1.35 -0.60%
美元/加幣 1.37 0.29%
美元/瑞典克朗 9.29 0.89%
美元/瑞郎 0.78 0.48%

文章標籤

焦點速報美元指數

相關行情

台股首頁我要存股
美元指數98.2950.35%
歐元/美元1.1736+0.00%
美元/日元157.59-0.01%
英鎊/美元1.3536+0.00%
美元/加幣1.3695+0.01%
美元/瑞典克朗9.2870+0.13%
美元/瑞郎0.7802-0.05%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty