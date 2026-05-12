焦點速報 - 美元指數(DXY) 大漲0.4%，報98.347點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間12日21:20，美元指數上漲0.39點漲幅達0.4%，暫報98.347點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.76%
- 近 1 週：-0.58%
- 近 3 月：+1.10%
- 近 6 月：-1.55%
- 今年以來：-0.43%
美元指數貨幣組成
|幣別
|匯率
|漲跌幅
|歐元/美元
|1.17
|-0.37%
|美元/日元
|157.58
|0.29%
|英鎊/美元
|1.35
|-0.60%
|美元/加幣
|1.37
|0.29%
|美元/瑞典克朗
|9.29
|0.89%
|美元/瑞郎
|0.78
|0.48%
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