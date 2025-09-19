力積電、旺宏公布8月自結 每股各虧0.11元、0.19元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-09-19 19:40

晶圓代工廠力積電 (6770-TW) 與記憶體廠旺宏 (2337-TW) 今 (19) 日皆公告 8 月自結，兩家營運目前仍呈現虧損，力積電 8 月每股虧損 0.11 元，旺宏 8 月每股虧損 0.19 元。

記憶體IC示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

力積電與旺宏近期隨著記憶體漲價消息不斷，激勵股價跟隨族群走強，其中，力積電本周就大漲 23.12%，旺宏也同步上漲 23.23%，雙雙創下 14 個月來新高。

力積電 8 月稅後虧損 4.73 億元，虧損較去年同期收斂，每股稅後虧損 0.11 元；旺宏 8 月虧後虧損 3.45 億元，較去年同期轉虧，每股稅後虧損 0.19 元。

力積電先前看好，下半年記憶體需求熱絡，DRAM 受惠一線廠商退出 DDR4，客戶積極備貨，目前投片已近滿載，SLC Flash 也經歷數季沉澱，客戶重新開始拉貨，為下半年營運增添動能。