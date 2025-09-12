類比科處分新相微持股 進帳7305萬元

PMIC 業者類比科 ( 3438-TW ) 今 (12) 日公告，自今年 7 月 14 日至今日為止，處分新相微 ( 688593-CN ) 共 127 萬股，處分利益約 新台幣 7,304.8 萬元，預計將計入保留盈餘，不影響每股純益表現。

類比科指出，處分新相微主要為實現投資，此次交易每股平均價格約 新台幣 78.2 元，總交易金額為 9,931.8 萬元，處分利益為 7,304.8 萬元，預計此次處分完畢後，仍持有 916 萬股左右，持股比例也降至 1.99%。

類比科先前已陸續處分新相微持股，目前仍為新相微的第十大股東，此次也隨著新相微股價來到高檔，也再度處分持股實現投資收益。節制第二季為止，類比科約當現金水位達 6.71 億元，年增 28%。