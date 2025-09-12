search icon



類比科處分新相微持股 進帳7305萬元

鉅亨網記者魏志豪 台北


PMIC 業者類比科 (3438-TW) 今 (12) 日公告，自今年 7 月 14 日至今日為止，處分新相微 (688593-CN) 共 127 萬股，處分利益約新台幣 7,304.8 萬元，預計將計入保留盈餘，不影響每股純益表現。

cover image of news article
IC示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

類比科指出，處分新相微主要為實現投資，此次交易每股平均價格約新台幣 78.2 元，總交易金額為 9,931.8 萬元，處分利益為 7,304.8 萬元，預計此次處分完畢後，仍持有 916 萬股左右，持股比例也降至 1.99%。


新相微為中國 IC 設計業者，專注在顯示器驅動 IC 與相關電源管理 IC 領域，並於 2023 年 6 月掛牌上市，近期隨著買盤湧進中國晶片概念股，新相微股價應聲大漲，昨日、今日單日漲幅分別高達 20%、12.71%，推升股價創下半年來新高。

類比科先前已陸續處分新相微持股，目前仍為新相微的第十大股東，此次也隨著新相微股價來到高檔，也再度處分持股實現投資收益。節制第二季為止，類比科約當現金水位達 6.71 億元，年增 28%。

類比科處分持股新相微致新

