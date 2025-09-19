XM 2025-09-19 17:12

領先全球的多元資產經紀商 XM 正式宣布，推出全新升級的一站式交易平台。這次的改版不僅是介面的優化，更是一次全面性的革新，將所有產品與服務無縫整合，並引進一系列前所未有的強大工具，為交易者帶來更全面的掌控與自信，打造一站式的無縫交易體驗。

XM 推出全新一站式平台，全方位升級交易體驗(圖:業者提供)

XM 產品長 Pavlos Evangelidis 表示：「我們希望打造一款能為交易者帶來改變的全新體驗。 從設計介面到技術架構，我們精心打磨每個細節，以直覺化與先進科技為核心，讓交易者能夠更專注於市場，把握每一個稍縱即逝的機會。」

創新平台的最新多項優勢包括：直覺式導航、快速直達交易介面、更迅速地享受 XM 的所有服務。不論透過 XM 網站或是 XM App，都能享有一致且流暢的體驗。作為一家多重監管的經紀商，XM 致力於提供交易者所需的資源，幫助他們做出精準決策。

全新一站式交易平台的核心亮點是功能強大的 TradingView 圖表，將直接整合到 XM 交易者的帳戶中。無論是新手或專業投資人，都能運用簡化或進階版本的圖表工具，以及其強大的智慧繪圖工具與技術指標，進行精準的市場分析。

資深產品經理 George Michail 說明：「全新的介面設計，讓交易者能隨時掌握資訊，即時分析、規劃並迅速行動。此外，交易者現在可以在同一個平台上管理資金、諮詢客服、觀看教育課程，全方位使用我們提供的所有服務。」

本次發布同時推出備受期待的 XM AI，一款由人工智慧驅動的個人助理，能即時解答任何交易相關問題。它被巧妙地配置在圖表旁，幫助交易者釐清思緒與疑問，並專注於執行決策。

其他更新功能還包括：可接收個人化提醒的通知中心、自訂觀察清單，以及提供全天候即時市場動態的全新探索頁面。

XM 作為屢獲殊榮的全球優秀經紀商，在 2025 年上半年慶祝成立 15 週年，並預告將帶來重大升級與新功能。在全球推出兩場成功的慶祝活動後，本次的重大改版再次證明 XM 持續領先業界，一直走在最前面。

全新平台將首先在特定國家推出網頁版和 Android 版本，隨後將在全球正式啟用，並同步支援網頁版、Android 和 iOS 平台。交易者只需開設 XM 帳戶，即可立即體驗專門為您量身打造的全新交易平台。

#EveryOpportunityToSucceed #把握每一個成功機會

關於 XM

XM 是一家值得信賴的全球經紀商，擁有超過 15 年的成功經驗，全球客戶超過 1,500 萬。作為一家受多重監管和許可的金融機構，XM 提供全方位的產品和交易工具，包括外匯、大宗商品、指數、股票、跟單交易和交易競賽。交易者可以信賴 XM 屢獲殊榮的服務、客服支援和學習教育資源。