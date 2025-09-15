search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤後速報 - 大世科(8099)下週(9月22日)除權息2.1元，預估參考價70.71元

鉅亨網新聞中心


大世科(8099-TW)下週(9月22日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.8元，股票股利1.3元，合計股利2.1元。

以今日(9月15日)收盤價80.70元計算，預估參考價為70.71元，權息值合計為9.99元，股息殖利率0.99%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月15日)收盤價做計算，僅提供參考）

大世科(8099-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為資訊 , 通訊 , 網路 , 資安 , 軟體產品 , 專業服務。近5日股價上漲10.52%，櫃買市場加權指數上漲0.02%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/22 80.70 0.8 0.99% 1.3
2024/07/05 114.0 1.85 1.62% 0.0
2023/07/13 56.1 1.75 3.12% 0.0
2022/08/09 41.75 1.8 4.31% 0.0
2021/09/14 41.3 1.35 3.27% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數25357.16-0.46%
大世科80.7-2.77%

鉅亨贏指標

了解更多

#動能均線獲利股

偏強
大世科

100%

勝率

延伸閱讀



Empty