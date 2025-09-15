盤後速報 - 大世科(8099)下週(9月22日)除權息2.1元，預估參考價70.71元
鉅亨網新聞中心
大世科(8099-TW)下週(9月22日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.8元，股票股利1.3元，合計股利2.1元。
以今日(9月15日)收盤價80.70元計算，預估參考價為70.71元，權息值合計為9.99元，股息殖利率0.99%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月15日)收盤價做計算，僅提供參考）
大世科(8099-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為資訊 , 通訊 , 網路 , 資安 , 軟體產品 , 專業服務。近5日股價上漲10.52%，櫃買市場加權指數上漲0.02%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/22
|80.70
|0.8
|0.99%
|1.3
|2024/07/05
|114.0
|1.85
|1.62%
|0.0
|2023/07/13
|56.1
|1.75
|3.12%
|0.0
|2022/08/09
|41.75
|1.8
|4.31%
|0.0
|2021/09/14
|41.3
|1.35
|3.27%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 大世科(8099)急跌-3.23%報83.6元，成交911張
- 盤中速報 - 大世科(8099)大漲7.14%，報88.5元
- 盤中速報 - 大世科(8099)股價拉至漲停，漲停價79.7元，成交317張
- 盤中速報 - 大世科(8099)大漲9.79%，報79.6元
下一篇