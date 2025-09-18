盤後速報 - 力麒(5512)次交易(19)日除息0.18元，參考價8.69元
力麒(5512-TW)次交易(19)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.18元。
首日參考價為8.69元，相較今日收盤價8.87元，息值合計為0.18元，股息殖利率2.03%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/19
|8.87
|0.18
|2.03%
|0.0
|2024/09/04
|12.05
|0.24
|1.99%
|0.3
|2022/09/07
|9.09
|0.3
|3.3%
|0.0
|2021/09/13
|9.25
|0.33
|3.57%
|0.0
|2020/07/16
|10.15
|0.6
|5.91%
|0.0
