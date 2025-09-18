search icon



盤後速報 - 力麒(5512)次交易(19)日除息0.18元，參考價8.69元

鉅亨網新聞中心


力麒(5512-TW)次交易(19)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.18元。

首日參考價為8.69元，相較今日收盤價8.87元，息值合計為0.18元，股息殖利率2.03%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/19 8.87 0.18 2.03% 0.0
2024/09/04 12.05 0.24 1.99% 0.3
2022/09/07 9.09 0.3 3.3% 0.0
2021/09/13 9.25 0.33 3.57% 0.0
2020/07/16 10.15 0.6 5.91% 0.0

