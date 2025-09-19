鉅亨研報 2025-09-19 17:05

命中強勢產業

命中上週產業飆股！記憶體、被動元件接棒衝，下一波漲勢由誰領軍？ (圖:shutterstock)

一、本周盤勢與下周展望

本周盤勢分析

本週台股大盤展現強勢多頭格局，加權指數週五早盤一度衝高至 25,864 點，隨後雖有震盪回落，但仍維持在高檔區間整理，顯示多空雙方在高位激烈交鋒，多方仍占優勢。櫃買指數表現更為亮眼，單周上漲 2.01% 至 264.37 點，中小型股補漲態勢明顯。期貨市場方面，台指近月合約與現貨同步走高，反映多方力道穩健。個股部分，短均線開頭排列家數約 40%，高於多頭排列的 30%，顯示資金集中於特定標的。

本週聯準會決策公布前，市場普遍呈現觀望，電子權值股表現相對疲弱，包括台積電（2330）、台達電（2308）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等指標股皆收黑。不過，台積電（2330）在 9/17 曾在盤後鉅額交易出現 1405 元天價且高達 50 張，顯示市場對其長線展望仍具信心。

整體來看，台股多頭格局穩固，資金輪動快速。AI、記憶體、被動元件、第三代半導體等強勢族群持續吸引市場目光。雖然權值股短線受壓，但中小型及題材股表現突出，市場交易動能依舊活絡。

下周展望重點

記憶體族群：缺貨延續，落後補漲可期

被動元件族群：多重利好共振，基本面選股為主

PCB/ABF 載板族群：高階材料缺貨題材持續發酵

二、總經與政策動向

聯準會降息揭示風險管理，市場情緒轉趨謹慎

本週，美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議的決策成為全球市場焦點。儘管聯準會（Fed）宣布將聯邦基金利率下調 25 個基點至 4.00%-4.25%，符合市場普遍預期，但會議細節與會後發言卻讓市場情緒從樂觀轉為謹慎。值得注意的是，此次決策並非完全一致，委員 Stephen Miran 提出了不同意見，主張應更為激進地降息 50 個基點，這也反映出聯準會內部對於當前經濟情勢判斷的微妙分歧。

會後記者會上，聯準會主席 Jerome Powell 將此次降息定調為「風險管理性降息」，其主要目的在於預防經濟出現明顯放緩的風險。此言一出，市場對「降息即代表經濟穩健」的樂觀想像隨即降溫。根據聯準會釋出的點陣圖（Dot Plot），市場普遍預期今年內可能還會有兩次降息，明年則可能再降一次。投資人開始意識到，這項決策並非為了刺激經濟加速成長，而是聯準會為經濟潛在下行風險所預先購買的「保險」，這種預防性措施也暗示了聯準會對未來經濟前景並非全然樂觀。

四巫日遇上重要期權到期，市場波動性加劇

本週適逢美股四巫日，約有高達 6.3 兆美元的美股及股指相關期權即將到期。這使得今年九月的四巫日成為繼六月後，史上規模最大的到期事件之一。這種特殊期間，重大事件帶來的影響往往會被放大，導致市場波動加劇。

儘管 Powell 在 FOMC 會議上釋放出相對鴿派的訊號（指有利於降息或寬鬆政策的態度），但在四巫日與另一重要事件的雙重影響下，市場仍充滿不確定性。本月底，一項被稱為「摩根大通領口（JPMorgan Collar）」策略相關的期權也將到期。該策略通常涉及賣出標普 500 指數的買權，同時買入賣權，以保護投資組合免受下行風險。這類大型機構的期權策略到期，可能引發大量的對沖交易，進而放大市場的短期波動；建議投資人持續關注是否有重大事件影響股價，靈活調整投資策略，並將風險管理視為首要任務，將是應對未來挑戰的關鍵。

三、 產業與個股動態

美股

美光股價創新高，強勢領跑費半指數

美國記憶體巨頭美光科技（MU）股價週四表現強勁，大漲 5.56% 至 168.89 美元，創下歷史收盤新高。今年以來，美光股價累計漲幅已高達 100.68%，大幅超越同期費城半導體指數（PHLX Semiconductor Sector）26% 的漲幅，成為半導體產業中最引人注目的焦點之一。市場分析指出，這波強勢上漲主要受惠於供給調控與需求擴張的雙重利好，推動儲存晶片價格持續反彈，成為美光營收成長的主要驅動力。知名投行 Wedbush 在最新發布的報告中，看好美光的長期成長潛力，並維持「跑贏大盤」評級，強調美光在 AI 記憶體賽道中的結構性優勢與領導地位，預期其未來仍有巨大的成長空間。

輝達戰略入股英特爾，AI 供應鏈掀起新波瀾

輝達（NVIDIA）以 50 億美元戰略入股英特爾（INTC），引爆 AI 供應鏈新波瀾。輝達將以每股 23.28 美元取得英特爾股份，英特爾股價單日暴漲 23%，創 38 年新高，輝達同步收紅。這不只是代工夥伴轉移，更是輝達將 GPU 平台升級為主導主機板規格、記憶體通道與 CPU 設計的「平台中樞」。合作內容包括英特爾為輝達打造客製化 x86 架構 CPU，並整合至輝達 AI 基礎設施，GPU 仍由台積電生產，CPU 與 SoC 則與英特爾深度綁定，擴大輝達在伺服器架構的影響力。此舉分散供應鏈風險、強化生態控制權，也有助於應對反壟斷壓力。輝達藉此布局，力圖在 AI 伺服器與 PC 換代潮中主導平台規格，掌握產業話語權。

未來輝達將自身的影響力從 GPU 擴展至整個伺服器架構，從而成為「全方位供應商」。

這項策略同時也帶來多重好處：

分散風險 ：降低對單一供應商的依賴，應對地緣政治與貿易限制風險。

：降低對單一供應商的依賴，應對地緣政治與貿易限制風險。 鞏固生態 ：透過 NVLink 高速通道設計與 x86 CPU 的深度整合，強化軟硬體生態的控制權。

：透過 NVLink 高速通道設計與 x86 CPU 的深度整合，強化軟硬體生態的控制權。 應對反壟斷壓力：將部分技術合作外包，展現與產業鏈夥伴共同發展的姿態。

Meta Connect 大會登場！AI 助理用戶破十億，元宇宙事業持續虧損

Meta Connect 大會於 18 日正式登場，發表了三款全新的 AI 智慧眼鏡，分別是：Ray-Ban Display、Ray-Ban Meta 第二代，以及專為運動設計的 Oakley Meta Vanguard。隨著 Meta 旗下產品線從 Quest 3 MR 頭戴裝置，延伸至 AI 助理與生成式 AI 應用，相關技術與產品生態系正重新成為市場關注的焦點，這也帶動了 MR/VR 裝置、光學元件與 AI 運算等族群重回主流。

本次大會揭示了 Meta 在 AI 領域的最新進展，其 AI 助理的用戶數已突破 10 億大關，成為繼搜尋引擎與社群媒體後的新一代流量入口。然而，Meta 的 Reality Labs（元宇宙、AR/VR）部門仍處於巨額虧損狀態，2025 年第二季單季虧損高達 45 億美元，短期內仍將持續拖累公司整體財報表現。

儘管如此，市場對 Meta 的未來佈局仍充滿期待。會中發表的 Meta Ray-Ban Display 智慧眼鏡，結合了 AI、AR 與神經手勢控制等創新技術，引發市場熱烈迴響。此外，旗下通訊軟體 WhatsApp 的月活躍用戶數已突破 30 億，並開始導入廣告業務，預估到 2028 年，廣告營收有望達到百億美元，為 Meta 提供新的成長動能與空間。

台股