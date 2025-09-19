命中上週產業飆股！記憶體、被動元件接棒衝，下一波漲勢由誰領軍？
鉅亨研報
命中強勢產業
上週的【證券投顧觀點】文章中，在展望重點部分提到記憶體產業的漲勢，並建議投資者優先關注 NAND Flash 相關概念股，以及與美光有直接關聯的供應鏈或製造商，作為投資布局的參考方向... 軍工航太展概念股一次看！記憶體這週會大漲？台積電重要日期在這幾天！【證券投顧觀點】｜豐雲學堂 2025 年 09 月 (sinotrade.com.tw)
一、本周盤勢與下周展望
本周盤勢分析
本週台股大盤展現強勢多頭格局，加權指數週五早盤一度衝高至 25,864 點，隨後雖有震盪回落，但仍維持在高檔區間整理，顯示多空雙方在高位激烈交鋒，多方仍占優勢。櫃買指數表現更為亮眼，單周上漲 2.01% 至 264.37 點，中小型股補漲態勢明顯。期貨市場方面，台指近月合約與現貨同步走高，反映多方力道穩健。個股部分，短均線開頭排列家數約 40%，高於多頭排列的 30%，顯示資金集中於特定標的。
本週聯準會決策公布前，市場普遍呈現觀望，電子權值股表現相對疲弱，包括台積電（2330）、台達電（2308）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等指標股皆收黑。不過，台積電（2330）在 9/17 曾在盤後鉅額交易出現 1405 元天價且高達 50 張，顯示市場對其長線展望仍具信心。
整體來看，台股多頭格局穩固，資金輪動快速。AI、記憶體、被動元件、第三代半導體等強勢族群持續吸引市場目光。雖然權值股短線受壓，但中小型及題材股表現突出，市場交易動能依舊活絡。
下周展望重點
三大重點內容 >>> 我要完整版的下週展望詳情 (點這)
- 記憶體族群：缺貨延續，落後補漲可期
- 被動元件族群：多重利好共振，基本面選股為主
- PCB/ABF 載板族群：高階材料缺貨題材持續發酵
二、總經與政策動向
聯準會降息揭示風險管理，市場情緒轉趨謹慎
本週，美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議的決策成為全球市場焦點。儘管聯準會（Fed）宣布將聯邦基金利率下調 25 個基點至 4.00%-4.25%，符合市場普遍預期，但會議細節與會後發言卻讓市場情緒從樂觀轉為謹慎。值得注意的是，此次決策並非完全一致，委員 Stephen Miran 提出了不同意見，主張應更為激進地降息 50 個基點，這也反映出聯準會內部對於當前經濟情勢判斷的微妙分歧。
會後記者會上，聯準會主席 Jerome Powell 將此次降息定調為「風險管理性降息」，其主要目的在於預防經濟出現明顯放緩的風險。此言一出，市場對「降息即代表經濟穩健」的樂觀想像隨即降溫。根據聯準會釋出的點陣圖（Dot Plot），市場普遍預期今年內可能還會有兩次降息，明年則可能再降一次。投資人開始意識到，這項決策並非為了刺激經濟加速成長，而是聯準會為經濟潛在下行風險所預先購買的「保險」，這種預防性措施也暗示了聯準會對未來經濟前景並非全然樂觀。
四巫日遇上重要期權到期，市場波動性加劇
本週適逢美股四巫日，約有高達 6.3 兆美元的美股及股指相關期權即將到期。這使得今年九月的四巫日成為繼六月後，史上規模最大的到期事件之一。這種特殊期間，重大事件帶來的影響往往會被放大，導致市場波動加劇。
儘管 Powell 在 FOMC 會議上釋放出相對鴿派的訊號（指有利於降息或寬鬆政策的態度），但在四巫日與另一重要事件的雙重影響下，市場仍充滿不確定性。本月底，一項被稱為「摩根大通領口（JPMorgan Collar）」策略相關的期權也將到期。該策略通常涉及賣出標普 500 指數的買權，同時買入賣權，以保護投資組合免受下行風險。這類大型機構的期權策略到期，可能引發大量的對沖交易，進而放大市場的短期波動；建議投資人持續關注是否有重大事件影響股價，靈活調整投資策略，並將風險管理視為首要任務，將是應對未來挑戰的關鍵。
三、 產業與個股動態
美股
美光股價創新高，強勢領跑費半指數
美國記憶體巨頭美光科技（MU）股價週四表現強勁，大漲 5.56% 至 168.89 美元，創下歷史收盤新高。今年以來，美光股價累計漲幅已高達 100.68%，大幅超越同期費城半導體指數（PHLX Semiconductor Sector）26% 的漲幅，成為半導體產業中最引人注目的焦點之一。市場分析指出，這波強勢上漲主要受惠於供給調控與需求擴張的雙重利好，推動儲存晶片價格持續反彈，成為美光營收成長的主要驅動力。知名投行 Wedbush 在最新發布的報告中，看好美光的長期成長潛力，並維持「跑贏大盤」評級，強調美光在 AI 記憶體賽道中的結構性優勢與領導地位，預期其未來仍有巨大的成長空間。
輝達戰略入股英特爾，AI 供應鏈掀起新波瀾
輝達（NVIDIA）以 50 億美元戰略入股英特爾（INTC），引爆 AI 供應鏈新波瀾。輝達將以每股 23.28 美元取得英特爾股份，英特爾股價單日暴漲 23%，創 38 年新高，輝達同步收紅。這不只是代工夥伴轉移，更是輝達將 GPU 平台升級為主導主機板規格、記憶體通道與 CPU 設計的「平台中樞」。合作內容包括英特爾為輝達打造客製化 x86 架構 CPU，並整合至輝達 AI 基礎設施，GPU 仍由台積電生產，CPU 與 SoC 則與英特爾深度綁定，擴大輝達在伺服器架構的影響力。此舉分散供應鏈風險、強化生態控制權，也有助於應對反壟斷壓力。輝達藉此布局，力圖在 AI 伺服器與 PC 換代潮中主導平台規格，掌握產業話語權。
未來輝達將自身的影響力從 GPU 擴展至整個伺服器架構，從而成為「全方位供應商」。
這項策略同時也帶來多重好處：
- 分散風險：降低對單一供應商的依賴，應對地緣政治與貿易限制風險。
- 鞏固生態：透過 NVLink 高速通道設計與 x86 CPU 的深度整合，強化軟硬體生態的控制權。
- 應對反壟斷壓力：將部分技術合作外包，展現與產業鏈夥伴共同發展的姿態。
Meta Connect 大會登場！AI 助理用戶破十億，元宇宙事業持續虧損
Meta Connect 大會於 18 日正式登場，發表了三款全新的 AI 智慧眼鏡，分別是：Ray-Ban Display、Ray-Ban Meta 第二代，以及專為運動設計的 Oakley Meta Vanguard。隨著 Meta 旗下產品線從 Quest 3 MR 頭戴裝置，延伸至 AI 助理與生成式 AI 應用，相關技術與產品生態系正重新成為市場關注的焦點，這也帶動了 MR/VR 裝置、光學元件與 AI 運算等族群重回主流。
本次大會揭示了 Meta 在 AI 領域的最新進展，其 AI 助理的用戶數已突破 10 億大關，成為繼搜尋引擎與社群媒體後的新一代流量入口。然而，Meta 的 Reality Labs（元宇宙、AR/VR）部門仍處於巨額虧損狀態，2025 年第二季單季虧損高達 45 億美元，短期內仍將持續拖累公司整體財報表現。
儘管如此，市場對 Meta 的未來佈局仍充滿期待。會中發表的 Meta Ray-Ban Display 智慧眼鏡，結合了 AI、AR 與神經手勢控制等創新技術，引發市場熱烈迴響。此外，旗下通訊軟體 WhatsApp 的月活躍用戶數已突破 30 億，並開始導入廣告業務，預估到 2028 年，廣告營收有望達到百億美元，為 Meta 提供新的成長動能與空間。
台股
熱門三大產業亮點：AI 概念股、軍工航太、半導體
相關受惠個股請點回原文，馬上告訴你~
- 漲幅超越雪梨、墨爾本 布里斯本黑馬崛起
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 富時指數9/19大調整！最新成分股、調整時間懶人包
- 台股爆量軋空結束訊號? 資金轉進「低估成長股」搶攻下一波輪動：良維、雙鴻、中砂、眾達-KY
- 早報完全命中！被動元件國巨、華新科、凱美怎麼選？
- 美元偏弱有利資金流向亞股 個股空間大於指數很多很多
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇