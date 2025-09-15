鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-15 11:30

研調機構 Trend Force 指出，Micro LED 於消費性電子產品的滲透率正加速提升，繼 2023 年 Samsung 推出 140 吋 Micro LED 電視後，2025 年 Garmin Fenix 8 Pro 智慧手錶也將導入相關技術，加上預計於同年底問世的 Sony Honda Afeela 30 吋車用顯示，標誌著 Micro LED 開始覆蓋各主要應用。

集邦： Micro LED手錶催化應用成長 推動2029年晶片市場規模突破4.61億美元。

TrendForce 表示，這些指標性產品上市將逐步推動 Micro LED 晶片市場產值，預估於 2029 年提升至 4.61 億美元的規模。

TrendForce 指出，市場對現階段 Micro LED 的高功耗與高單價接受度仍是一大考驗，也導致短期內難與技術更成熟、成本具優勢的 OLED 競爭。然而，Micro LED 能滿足運動手錶在戶外環境對螢幕亮度的極致需求，還具備高度整合感測元件的潛力，為未來產品創新與差異化鋪路。

Garmin Fenix 8 Pro 由 AUO 扮演關鍵供應鏈，結合 PlayNitride (約當 15×30μm Micro LED 晶片)、Raydium (Micro LED 驅動 IC) 等，搭配 AUO 自研的影像調校技術，提供 1.39 吋顯示。這不僅展現 Micro LED 產業鏈的前期佈局已逐漸發酵，也意味著隨應用範疇的拓展，技術成熟與成本優化將更上層樓。

Micro LED 正逐步於各領域實現商業化，從電視、智慧手錶到車用顯示，每項指標產品問世皆象徵一次技術突破。