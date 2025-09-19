鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估下修至0.7元，預估目標價為40元
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對台塑化(6505-TW)做出2025年EPS預估：中位數由0.76元下修至0.7元，其中最高估值1.69元，最低估值0.25元，預估目標價為40元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|1.69(1.69)
|2.42
|2.1
|最低值
|0.25(0.25)
|1.52
|1.96
|平均值
|0.86(0.88)
|1.85
|2.04
|中位數
|0.7(0.76)
|1.74
|2.05
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|654,747,150
|656,019,890
|607,183,750
|最低值
|532,194,000
|498,936,000
|490,878,000
|平均值
|600,695,590
|578,551,500
|545,093,410
|中位數
|617,714,710
|580,794,890
|537,218,480
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|0.63
|2.3
|1.51
|5.19
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|663,823,047
|712,576,194
|848,048,496
|620,062,326
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6505/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
