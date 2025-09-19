鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-19 13:40

最新數據顯示，中國在生醫領域正迎來重大突破，部分國產創新藥療效已能比肩國際藥廠明星藥品，吸引了越來越多國際製藥企業斥資合作。

中國創新藥崛起！療效比肩國際巨頭 全球藥廠掏500億排隊合作（圖：Shutterstock）

《央視財經》報導，近年來，中國藥廠從仿製藥時代邁向創新藥時代，國際合作日益頻繁，授權合作成為主要形式，外國獲得中方藥品或技術在中國以外市場的開發、生產及商業化權利。

根據美國生醫數據公司 DealForma 報告，中國生物醫藥企業在全球大型授權交易 (首付款至少達 5000 萬美元) 中，按數量佔比從 2022 年的 20%、2023 年的 27% 提升至 2024 年的 42%。

今年 5 月，輝瑞支付 12.5 億美元首付款，獲得三生製藥一款創新藥海外市場授權。今年上半年，艾伯維、默克和再生元等美國藥廠與中國藥廠簽署數十億美元授權合作協議。

此外，英國阿斯特捷利康 (AZ) 過去兩年與 10 多家中國創新藥廠達成合作，該藥廠執行長蘇博科 (Pascal Soriot) 接受《CNBC》訪問時也表達對中國創新實力的看好。

業內人士認為，中國生技產業的突破，是政府和企業在研發上持續投入的成果，推動藥企研發出高品質創新藥。

新加坡畢盛資產管理創始人王國輝表示，中國政府多年來鼓勵藥廠創新，未來幾年將成果頻傳。