台寶整併美國子公司推進新藥發展 明年重新申請掛牌

2025-09-19

台寶生醫 (6892-TW) 董事會通過子公司組織與股權架構調整，決議將美國 2 家 100% 持股子公司 PhiBio 及 Singulera 進行合併，推進 Treg 新藥發展。為配合重大轉型策略，董事會也通過調整上市櫃時程，自行撤回上櫃申請，並於明年上半年重新申請掛牌。



台寶指出，在美國原有 2 家 100% 持股子公司 Phibio 及 TWB Holding，其中，PhiBio 與哈佛大學共同研發調節型 T 細胞 (Treg) 新藥用於治療自體免疫疾病，而 TWB Holding 近期也完成對合作夥伴 TRACT 100% 股權收購，取得調節型 T 細胞新藥 TRK-001 技術及全球商業化完整權利，並將 TRCACT 更名為 Singulera。

董事會決議將 Phibio 與 Singulera 2 家子公司進行合併，由 Singulera 為存續公司，透過此次股權整併，除加速推動台美兩地預防實體器官移植抗排斥新藥 TRK-001 的二期臨床試驗，同步提升與哈佛大學的共同研發效率，擴大推進 Treg 於自體免疫疾病的治療潛力。