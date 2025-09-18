鉅亨速報 - Factset 最新調查：Verona Pharma Plc - ADR(VRNA-US)EPS預估下修至0.03元，預估目標價為107.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Verona Pharma Plc - ADR(VRNA-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.04元下修至0.03元，其中最高估值1.49元，最低估值-0.24元，預估目標價為107.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.49(1.49)
|4.25
|6.64
|6.88
|最低值
|-0.24(-0.24)
|0.12
|0.74
|1.22
|平均值
|0.22(0.22)
|1.19
|3.16
|3.13
|中位數
|0.03(0.04)
|0.46
|2.64
|1.28
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.35億
|11.78億
|19.05億
|25.87億
|最低值
|3.69億
|5.57億
|10.80億
|14.20億
|平均值
|4.23億
|7.77億
|12.46億
|17.48億
|中位數
|4.13億
|7.57億
|11.59億
|16.48億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.02
|-0.96
|-1.04
|-0.72
|-2.16
|營業收入
|0.00
|4,000萬
|46萬
|0.00
|4,230萬
詳細資訊請看美股內頁：
Verona Pharma Plc - ADR(VRNA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
