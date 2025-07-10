鉅亨速報 - Factset 最新調查：Verona Pharma Plc - ADRVRNA-US的目標價調降至107元，幅度約3.6%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Verona Pharma Plc - ADR(VRNA-US)提出目標價估值：中位數由111元下修至107元，調降幅度3.6%。其中最高估值170元，最低估值90元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予Verona Pharma Plc - ADR評價：積極樂觀9位、保持中立3位、保守悲觀0位。
Verona Pharma Plc - ADR今(10日)收盤價為104.75元。近5日股價下跌3.6%，標普指數上漲0.44%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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