鉅亨速報 - Factset 最新調查：Verona Pharma Plc - ADR(VRNA-US)EPS預估上修至0.04元，預估目標價為107.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Verona Pharma Plc - ADR(VRNA-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.01元上修至0.04元，其中最高估值1.49元，最低估值-0.24元，預估目標價為107.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.49(1.49)4.256.646.88
最低值-0.24(-0.39)0.120.741.22
平均值0.22(0.17)1.23.213.81
中位數0.04(0.01)0.473.43.58

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.35億11.78億19.05億25.87億
最低值3.69億5.57億10.80億14.20億
平均值4.28億7.77億12.46億17.48億
中位數4.23億7.57億11.59億16.48億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.02-0.96-1.04-0.72-2.16
營業收入0.004,000萬46萬0.004,230萬

詳細資訊請看美股內頁：
Verona Pharma Plc - ADR(VRNA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

