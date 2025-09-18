鉅亨速報 - Factset 最新調查：先進(PGR-US)EPS預估上修至18.16元，預估目標價為276.00元
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對先進(PGR-US)做出2025年EPS預估：中位數由17.85元上修至18.16元，其中最高估值19.5元，最低估值16.26元，預估目標價為276.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|19.5(19.2)
|18.65
|18.2
|最低值
|16.26(16.26)
|13.12
|14.98
|平均值
|18.04(17.89)
|16.44
|16.71
|中位數
|18.16(17.85)
|16.43
|16.98
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|889.36億
|970.69億
|1,051.43億
|最低值
|835.26億
|884.97億
|940.61億
|平均值
|848.56億
|929.89億
|1,006.59億
|中位數
|843.67億
|925.17億
|1,018.28億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|9.66
|5.66
|1.18
|6.58
|14.40
|營業收入
|426.38億
|476.77億
|495.86億
|620.82億
|753.43億
詳細資訊請看美股內頁：
先進(PGR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
