鉅亨速報 - Factset 最新調查：先進(PGR-US)EPS預估上修至16.79元，預估目標價為300.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對先進(PGR-US)做出2025年EPS預估：中位數由16.5元上修至16.79元，其中最高估值18.52元，最低估值15.22元，預估目標價為300.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|18.52(18.08)
|18.48
|18.2
|最低值
|15.22(15.22)
|13.51
|14.9
|平均值
|16.85(16.64)
|15.99
|16.72
|中位數
|16.79(16.5)
|16.01
|16.9
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|887.22億
|981.33億
|1,093.39億
|最低值
|822.67億
|902.05億
|967.92億
|平均值
|853.22億
|942.97億
|1,028.87億
|中位數
|847.55億
|940.04億
|1,017.14億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|9.66
|5.66
|1.18
|6.58
|14.40
|營業收入
|426.38億
|476.77億
|495.86億
|620.82億
|753.43億
詳細資訊請看美股內頁：
先進(PGR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 市場震盪加劇，別怕進場！三大策略逆勢突圍
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：先進PGR-US的目標價調降至291元，幅度約3%
- 「巴菲特光環」褪色波克夏連跌 華爾街最樂觀分析師也下修預估
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一地平線(FHN-US)EPS預估上修至1.75元，預估目標價為24.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stellantis N.V(STLA-US)EPS預估上修至1.85元，預估目標價為11.26元
下一篇