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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：先進(PGR-US)EPS預估上修至16.79元，預估目標價為300.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對先進(PGR-US)做出2025年EPS預估：中位數由16.5元上修至16.79元，其中最高估值18.52元，最低估值15.22元，預估目標價為300.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值18.52(18.08)18.4818.2
最低值15.22(15.22)13.5114.9
平均值16.85(16.64)15.9916.72
中位數16.79(16.5)16.0116.9

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值887.22億981.33億1,093.39億
最低值822.67億902.05億967.92億
平均值853.22億942.97億1,028.87億
中位數847.55億940.04億1,017.14億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS9.665.661.186.5814.40
營業收入426.38億476.77億495.86億620.82億753.43億

詳細資訊請看美股內頁：
先進(PGR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPGR

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