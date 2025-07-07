鉅亨速報 - Factset 最新調查：先進PGR-US的目標價調降至291元，幅度約3%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對先進(PGR-US)提出目標價估值：中位數由300元下修至291元，調降幅度3%。其中最高估值337元，最低估值266元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予先進評價：積極樂觀13位、保持中立10位、保守悲觀0位。
先進今(7日)收盤價為259.63元。近5日股價下跌3%，標普指數上漲1.72%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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