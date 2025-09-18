盤後速報 - 興富發(2542)下週(9月25日)除權息2.5元，預估參考價42.1元
鉅亨網新聞中心
興富發(2542-TW)下週(9月25日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利2元，股票股利0.5元，合計股利2.5元。
以今日(9月18日)收盤價46.20元計算，預估參考價為42.1元，權息值合計為4.1元，股息殖利率4.33%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
興富發(2542-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。有關室內裝潢之設計及施工業務。有關建材、裝潢材料及建設機械之買賣及進出口業務等。近5日股價上漲7.47%，集中市場加權指數上漲0.98%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/25
|46.20
|2.0
|4.33%
|0.5
|2024/09/26
|50.3
|0.5
|0.99%
|1.0
|2023/09/26
|43.05
|0.5
|1.16%
|1.0
|2022/09/26
|47.8
|4.0065
|8.38%
|1.0016
|2021/09/24
|46.8
|2.0047
|4.28%
|0.0
