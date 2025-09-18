search icon



盤後速報 - 興富發(2542)下週(9月25日)除權息2.5元，預估參考價42.1元

鉅亨網新聞中心


興富發(2542-TW)下週(9月25日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利2元，股票股利0.5元，合計股利2.5元。

以今日(9月18日)收盤價46.20元計算，預估參考價為42.1元，權息值合計為4.1元，股息殖利率4.33%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

興富發(2542-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。有關室內裝潢之設計及施工業務。有關建材、裝潢材料及建設機械之買賣及進出口業務等。近5日股價上漲7.47%，集中市場加權指數上漲0.98%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/25 46.20 2.0 4.33% 0.5
2024/09/26 50.3 0.5 0.99% 1.0
2023/09/26 43.05 0.5 1.16% 1.0
2022/09/26 47.8 4.0065 8.38% 1.0016
2021/09/24 46.8 2.0047 4.28% 0.0

