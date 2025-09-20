【Joe’s華爾街脈動】聯準會寬鬆週期點燃全球漲勢，推升市場再創新高
Joe Lu
寬鬆政策蓋過地緣政治噪音，為美股與台股創造建設性背景
Joe 盧, CFA | 2025 年 9 月 20 日
摘要
- 全球股市創下歷史新高，美國聯準會的政策轉向，預示著新一輪的寬鬆週期。
- 美國科技股與小型股指數展現強勢。在半導體和 AI 相關產業的外資流入支撐下，台股加權指數 (TAIEX) 也創下歷史新高。
- 美國公債殖利率反彈，但仍處於近期低點附近。固定收益市場已大部分反應了聯準會預期的降息。
- 美國勞動市場數據顯示初步降溫跡象。相較之下，台灣央行則上修了國內 GDP 成長預測，證實了具韌性的經濟背景。
- 輝達 (Nvidia) 對英特爾 (Intel) 的策略性投資，以及中國對特定晶片的限制，帶來了新的競爭動態，但評估對台積電 (TSMC) 領導地位的立即影響極小。
聯準會的新一輪寬鬆週期，是風險性資產的主導因素。(全文未完)
完整全文請見鉅亨號專欄_（點此前往）
立即加入《Joe’s 華爾街脈動》LINE@官方帳號，獲得最新專欄資訊（點此加入）
關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
- 核心地段×重大建設 國際資產新選擇
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股盤後〉三大指數續登巔峰 周線齊步走揚
- 【Joe’s華爾街脈動】聯準會確認降息，市場焦點轉向數據與地緣政治
- 【Joe’s華爾街脈動】聯準會如期降息，市場焦點轉向前瞻預測
- 【Joe’s華爾街脈動】聯準會利率決策前市場盤整
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇