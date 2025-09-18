駿吉-KY切入DDR及半導體設備營運 記憶體Q4出貨有利拚轉盈

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-18 14:46

駿吉 - KY(1591-TW) 在今 (2025) 年 6 月由年新團隊入主經營，董事長胡德立宣示將切入半導體設備，自有技術以「晶片導入設備」的商業模式，從成熟製程的電子束、曝光機、晶圓雷射切割機開始出發，力拚 2026 年第一季開始出貨，而由代工廠生產的 DDR 記憶體拚在第四季出貨，在目前記憶體報價大漲下，有利於單季獲利順利轉盈。

駿吉-KY董事長胡德立。(鉅亨網記者張欽發攝)

駿吉 - KY 指出，將以「晶片導入設備」的新模式，透過自有記憶體晶片外包生產，帶動封測廠在製程中採用集團設備，預計明年開始出貨。公司表示，剛開始切入半導體設備，就選定記憶體 DDR4、DDR5 的白牌晶片，沒想到搭上這波記憶體上漲浪潮，預期第四季開始就能認列記憶體營收。

駿吉 - KY 爲工業槍釘大廠，2012 年在台第一上櫃掛牌，今年 6 月由年新團隊入主經營權，正式跨入半導體業，由胡德立出任董事長。

胡德立與美國精微超科技（Ultratech）前總裁 Dan Berry 合作開發新世代投影曝光機、同時胡德立兼微影半導體董事長，今年 6 月正式入主駿吉 KY 後，設立調整三家子公司台灣駿吉科技，上海駿吉，馬來西亞駿吉專責轉型技術與訂單，並邀陳志德擔任三家子公司董座，設備經驗豐富，財務長田書祥則有鴻海 (2317-TW) 資歷，新團隊電子戰力十足。

同時，駿吉 - KY 今年股東會通過 1 萬張私募現增股，預計於下周訂價，全部一次發行，預計於 10 月上旬 完成募集 4-5 億元。

胡德立指出，半導體設備長期受制於歐美日大廠壟斷，核心製程設備幾乎全數仰賴進口，新設備做的得出來是一回事，但訂單又是另外一回事。駿吉的半導體設備與微影半導體合作，技術一開始來源自歐美，但經十餘年的整合與自主研發，成功結合 LED 光源與超高焦距深度投影鏡頭，推出高性價比的曝光機。曝光機對良率影響甚大，現在都由歐日大廠壟斷。駿吉試圖展現研發能力，串聯在地供應鏈。

駿吉 - KY 曾是東南亞最大的槍釘製造商，工廠設於馬來西亞，主要客戶是歐美知名品牌廠。經歷新團隊入主前後的陣痛期，累計 2025 年 1-8 月營收為 7,996 萬，年減 46.3%；上半年累計稅後虧損 5023 萬元，每股虧損 1.34 元。