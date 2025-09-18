鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-18 13:52

在新青安房貸政策帶動下，市場購屋需求回溫，銀行業者也積極強化數位服務。第一銀行近日宣布，與國內前三大房產平台「樂屋網」合作，推出「AI 房貸試算」功能，讓民眾在看屋的同時，即可即時掌握貸款條件，打造從找房、試算到申貸的一站式購屋體驗，還加碼送現金五千元抽獎。

看屋兼算貸款一站到位！第一銀行與樂屋網攜手導入AI試算工具 加碼抽現金5千。（圖：一銀提供）

此次合作透過 API 系統串接，當使用者在樂屋網瀏覽物件時，只需點擊「AI 房貸試算」，即可快速獲得該物件的預估可貸金額、最低自備款與每月還款金額等資訊。若有進一步需求，還可直接連結至第一銀行「第 e 數速貸」平台進行線上申請，或留下聯絡資料由專人提供貸款諮詢，簡化流程、提升效率。

第一銀行表示，這項服務是落實「普惠金融」與數位轉型的重要一步，期望透過科技降低民眾購屋門檻，提升金融服務的可近性與便利性。