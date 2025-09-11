search icon



盤後速報 - 大億金茂(8107)下週(9月18日)除息1元，預估參考價15.25元

鉅亨網新聞中心


大億金茂(8107-TW)下週(9月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(9月11日)收盤價16.25元計算，預估參考價為15.25元，息值合計為1.0元，股息殖利率6.15%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

大億金茂(8107-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為CC01080電子零組件製造業。CD01030汽車及其零件製造業。F401030製造輸出業。近5日股價上漲0%，櫃買市場加權指數上漲2.71%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/18 16.25 1.0 6.15% 0.0
2023/09/07 16.4 0.27 1.65% 0.0
2022/09/07 20.75 0.15 0.72% 0.0
2021/09/23 18.1 0.0674 0.37% 0.0
2020/08/06 15.95 1.0 6.27% 0.0

