盤後速報 - 大億金茂(8107)下週(9月18日)除息1元，預估參考價15.25元
鉅亨網新聞中心
大億金茂(8107-TW)下週(9月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(9月11日)收盤價16.25元計算，預估參考價為15.25元，息值合計為1.0元，股息殖利率6.15%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月11日)收盤價做計算，僅提供參考）
大億金茂(8107-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為CC01080電子零組件製造業。CD01030汽車及其零件製造業。F401030製造輸出業。近5日股價上漲0%，櫃買市場加權指數上漲2.71%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/18
|16.25
|1.0
|6.15%
|0.0
|2023/09/07
|16.4
|0.27
|1.65%
|0.0
|2022/09/07
|20.75
|0.15
|0.72%
|0.0
|2021/09/23
|18.1
|0.0674
|0.37%
|0.0
|2020/08/06
|15.95
|1.0
|6.27%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 大億金茂(8107)大漲7%，報18.35元
- 盤中速報 - 大億金茂(8107)股價拉至漲停，漲停價17.15元，成交532張
- 盤中速報 - 大億金茂(8107)急拉4.6%報17.05元，成交307張
- 盤中速報 - 大億金茂(8107)大漲7.05%，報16.7元
下一篇