鉅亨速報

盤後速報 - 大立(4716)次交易(18)日除權息0.75元，參考價14.17元

鉅亨網新聞中心


大立(4716-TW)次交易(18)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.2元，股票股利0.55元，合計股利0.75元。

首日參考價為14.17元，相較今日收盤價15.15元，權息值合計為0.98元，股息殖利率1.32%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/18 15.15 0.2 1.32% 0.55
2022/09/19 15.75 0.4845 3.08% 1.4536
2021/08/05 15.1 0.2449 1.62% 0.0
2020/07/20 14.45 0.5095 3.53% 0.0
2019/09/09 14.75 0.4049 2.75% 0.0

