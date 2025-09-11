search icon



盤後速報 - 大立(4716)下週(9月18日)除權息0.75元，預估參考價13.84元

鉅亨網新聞中心


大立(4716-TW)下週(9月18日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.2元，股票股利0.55元，合計股利0.75元。

以今日(9月11日)收盤價14.80元計算，預估參考價為13.84元，權息值合計為0.96元，股息殖利率1.35%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

大立(4716-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為合成樹脂。電子化學材料。近5日股價下跌1.31%，櫃買市場加權指數上漲2.71%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/18 14.80 0.2 1.35% 0.55
2022/09/19 15.75 0.4845 3.08% 1.4536
2021/08/05 15.1 0.2449 1.62% 0.0
2020/07/20 14.45 0.5095 3.53% 0.0
2019/09/09 14.75 0.4049 2.75% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

