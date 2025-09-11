盤後速報 - 大立(4716)下週(9月18日)除權息0.75元，預估參考價13.84元
鉅亨網新聞中心
大立(4716-TW)下週(9月18日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.2元，股票股利0.55元，合計股利0.75元。
以今日(9月11日)收盤價14.80元計算，預估參考價為13.84元，權息值合計為0.96元，股息殖利率1.35%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月11日)收盤價做計算，僅提供參考）
大立(4716-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為合成樹脂。電子化學材料。近5日股價下跌1.31%，櫃買市場加權指數上漲2.71%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/18
|14.80
|0.2
|1.35%
|0.55
|2022/09/19
|15.75
|0.4845
|3.08%
|1.4536
|2021/08/05
|15.1
|0.2449
|1.62%
|0.0
|2020/07/20
|14.45
|0.5095
|3.53%
|0.0
|2019/09/09
|14.75
|0.4049
|2.75%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 化學股價指數類股表現強勁，漲幅2.19%，總成交額5.09億
- 盤中速報 - 大立(4716)大漲7.12%，報15.8元
- 盤中速報 - 大立(4716)股價拉至漲停，漲停價16.05元，成交371張
- 盤中速報 - 大立(4716)急拉4.65%報15.75元，成交290張
下一篇