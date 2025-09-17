鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一超(2912-TW)EPS預估上修至11.31元，預估目標價為303元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對統一超(2912-TW)做出2025年EPS預估：中位數由11.25元上修至11.31元，其中最高估值11.88元，最低估值11.04元，預估目標價為303元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|11.88(11.88)
|13.36
|15
|最低值
|11.04(10.89)
|11.42
|12.15
|平均值
|11.36(11.31)
|12.26
|13.42
|中位數
|11.31(11.25)
|12.2
|13.4
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|361,457,880
|386,896,420
|407,896,480
|最低值
|353,050,000
|365,410,000
|379,910,000
|平均值
|356,582,560
|375,297,380
|392,467,320
|中位數
|355,298,250
|374,592,130
|394,029,420
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|11.1
|10.21
|8.93
|8.52
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|337,932,397
|317,041,854
|290,434,137
|262,735,464
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2912/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
