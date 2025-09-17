鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一超(2912-TW)EPS預估上修至11.31元，預估目標價為303元

search icon



根據FactSet最新調查，共9位分析師，對統一超(2912-TW)做出2025年EPS預估：中位數由11.25元上修至11.31元，其中最高估值11.88元，最低估值11.04元，預估目標價為303元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值11.88(11.88)13.3615
最低值11.04(10.89)11.4212.15
平均值11.36(11.31)12.2613.42
中位數11.31(11.25)12.213.4

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值361,457,880386,896,420407,896,480
最低值353,050,000365,410,000379,910,000
平均值356,582,560375,297,380392,467,320
中位數355,298,250374,592,130394,029,420

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS11.110.218.938.52
營業收入
(單位：新台幣千元)		337,932,397317,041,854290,434,137262,735,464

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2912/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

相關行情

台股首頁我要存股
統一超250.5+0.20%
美元/台幣30.045-0.19%

