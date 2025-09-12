鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-12 11:06

統一集團旗下連鎖量販超市業者家樂福將於 9 月 16 日正式加入「uniopen 會員生活圈」，未來家樂福會員的每筆消費，將從家樂福紅利點數改為 OPENPOINT 點數，同時會員也將享有 OPENPOINT 點數生態圈的跨通路和品牌多元運用。

統一OPENPOINT點數生態圈又添生力軍 家樂福納入。(圖：家樂福提供)

家樂福說明，9 月 16 日起消費將改為累計 OPENPOINT 點數，享有 0.33% 回饋，1 點可折抵 1 元消費，家樂福 VIP 會員在期間內消費更可享 0.50% 回饋。

透過家樂福 APP，會員可認證成為 uniopen 會員，之後消費所累積的 OPENPOINT 點數可用於 OPENPOINT 點數生態圈的合作通路折抵使用。

而原家樂福會員權益不變，9 月 16 日前累積的家樂福點數仍可繼續折抵，而家樂福 APP 會併存二種點數，二種點數可二擇一使用或合併二種點數一起消費折抵。