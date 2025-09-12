統一OPENPOINT點數生態圈又添生力軍 家樂福納入
鉅亨網記者王莞甯 台北
統一集團旗下連鎖量販超市業者家樂福將於 9 月 16 日正式加入「uniopen 會員生活圈」，未來家樂福會員的每筆消費，將從家樂福紅利點數改為 OPENPOINT 點數，同時會員也將享有 OPENPOINT 點數生態圈的跨通路和品牌多元運用。
家樂福說明，9 月 16 日起消費將改為累計 OPENPOINT 點數，享有 0.33% 回饋，1 點可折抵 1 元消費，家樂福 VIP 會員在期間內消費更可享 0.50% 回饋。
透過家樂福 APP，會員可認證成為 uniopen 會員，之後消費所累積的 OPENPOINT 點數可用於 OPENPOINT 點數生態圈的合作通路折抵使用。
而原家樂福會員權益不變，9 月 16 日前累積的家樂福點數仍可繼續折抵，而家樂福 APP 會併存二種點數，二種點數可二擇一使用或合併二種點數一起消費折抵。
另一方面，家樂福提到，家樂福線上購物平台內的「線上商城」試營運至今將滿 1 年，從顧客下單到廠商直接出貨，跳脫賣場框架，期間有效發掘更多顧客喜愛購買的潛力商品，據家樂福會員結構，女性占比 55%、男性占比 45%，商城針對不同客群進行精準選品規劃，設立包括 3C 家電、休閒生活、品味家居、保健食品、寵物專區、母嬰教具、服飾配件、五金百貨、美妝保養、運動健身和人氣美食在內的 11 大商品分類區，目前線上已有 17.6 萬款隻商品提供選購。
