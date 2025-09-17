鉅亨網新聞中心 2025-09-17 11:10

因應公眾對政治特權的不滿，法國新任總理塞勒克努（Sébastien Lecornu）宣布一項重大改革：自 2026 年 1 月 1 日起，將正式取消前總理及前部長的「終身福利」。

平息民怨 法國大砍卸任總理與部長終身福利。(圖:shutterstock)

勒克努努表示：「我們不能要求法國人民做出犧牲，而掌權者自己卻不承擔責任。」他強調，這項改革不僅是出於財政考量，更是一個重要的政治信號，意在終結「因臨時職務而享有的終身特權」。

此項新政策將具體限制前總理的公務車、專職秘書與警方保護等長期福利。

結束無限期特權

根據新政策，前總理使用公務車及司機的權利將被限制為 10 年，而警方保護則縮短至三年。對於前內政部長，保護期限為 2 年，但所有保護服務都可根據實際威脅情況進行延長。

此外，前部長除離職後可領取 3 個月津貼外，其他所有物質福利也將一併取消。這項改革明確了「臨時職務不應帶來終身特權」的原則，為過去長期存在的公務資源無限制使用劃下了明確界線。

這項改革引發了前任官員們不同的反應。前總理多德維爾潘（Dominique de Villepin）示支持，認為「總理以身作則完全正常」。然而，前總理博爾內（Élisabeth Borne）則反對，理由是她在任內推動不受歡迎的改革後，面臨安全威脅。

政治學者本傑明 · 莫雷爾（Benjamin Morel）則指出，儘管這些福利的總體開支約為 440 萬歐元，在國家預算中佔比極小，但改革的象徵意義遠大於其財政影響。

前任官員福利 長期備受爭議

過去，法國前總理可享有公務車及司機、專職秘書以及無期限的警方保護，這些福利被視為「未成文的共和傳統」。根據國民議會數據，2019 年，前總理的保護開支約為 280 萬歐元，而公務車與秘書開支則約為 160 萬歐元。

各前總理的實際開支差異顯著，一些因擔任其他公職的前總理，如卡斯泰（Jean Castex）和菲利普（Édouard Philippe），則並未享受這些福利。