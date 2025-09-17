鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-17 10:10

‌



中國科技巨擘華為周二 (16 日) 舉辦智慧世界 2035 系列報告發表會，正式發表《智慧世界 2035》及《全球數智化指數 2025》兩大報告，深入探討未來十年全球科技發展趨勢及其對各產業的深遠影響。

AI驅動一切！華為：2035年全社會算力總量將成長10萬倍 AI存儲需求激增500倍（圖：Shutterstock）

《智能世界 2035》報告由華為與全球百餘位專家、學者、客戶及合作夥伴共同研究編制，透過 200 多場專題研討，結合聯合國、世界經濟論壇等權威機構數據，系統闡述了通往智能世界 2035 的十大技術趨勢。

‌



報告指出，2035 年，全社會算力總量將成長 10 萬倍，運算架構將突破傳統馮諾依曼體系，在運算架構、材料元件、工程流程和運算模式四大核心層面實現顛覆性創新，推動新型運算全面興起。數據將成為 AI 發展的「新燃料」，AI 儲存容量需求料將比 2025 年成長 500 倍，佔比超 70%，並由 Agentic AI 驅動儲存範式變革。通訊網路連接對象將從目前的 90 億人擴展至 9000 億智能體，實現從行動互聯網到智慧體互聯網的跨越。

報告也揭示了 AI 與各產業深度融合的未來圖像。通用 AI(AGI) 將成為未來十年最具變革性的力量，但必須克服多重挑戰，其發展離不開與物理世界的深度融合。AI 智能體將從執行工具進化為決策夥伴，推動產業革命。人機協同程式設計將成為主流，人類專注於創新與設計，AI 承擔繁重編碼任務。交互方式將從圖形介面轉向自然語言及多模態交互，帶來深度沉浸體驗。手機 App 將轉型為由 AI 智能體驅動的服務節點，使用者透過指令即可獲得極致服務。L4 + 自駕汽車將走進生活，成為「移動第三空間」。能源方面，再生能源佔比將超 50%，AI 將成為新能源系統核心，透過 Token 精細管理能量，實現動態高效電網。

此外，2035 年，AI 將協助預防 80% 以上的慢性病，​​推動健康管理從「被動治療」轉向「主動預防」。中國 9 成家庭將擁有智慧機器人，全像生活空間成為現實，家庭場景迎來科技驅動的沉浸式變革。企業將由 AI Agent 驅動的自主決策組織重塑生產範式，AI 應用率超 85%，勞動生產力提升 60%，徹底重構企業價值創造方式。

華為強調，唯有將「AI 普惠」與「AI 向善」融入治理框架，才能建構「以人為本」的美好智能世界。