鉅亨網新聞中心 2025-11-17 16:40

華為將於本週舉辦「2025 AI 容器應用落地與發展論壇」，會中將發布一項 AI 領域的突破性技術成果，旨在解決當前業界普遍存在的算力資源利用效率低落的難題。

對標輝達！華為將發布AI突破性技術 算力利用率可望躍升至70%。(圖:shutterstock)

這項創新技術是華為「以軟體補硬體」戰略思路的最新實踐，它能夠顯著釋放算力硬體潛能，將 GPU、NPU 等異構算力資源的利用率從業界平均的 30% 至 40% 區間，大幅提升至令人矚目的 70%。這一躍升將為企業級 AI 訓練與推理任務提供更高效、更具成本效益的資源支撐。

據悉，華為這項新技術將在功能上對標輝達 (NVDA-US) （NVIDIA）於 2024 年底以 7 億美元價格收購的以色列公司 Run:ai 之核心技術。Run:ai 的軟體平台核心價值在於透過動態調度、池化、和分片等技術，優化 GPU 運算資源，以提升深度學習任務的效率。

華為的新軟體平台目標是實現跨硬體的統一資源管理與利用。它旨在「屏蔽」算力硬體的差異性，從而實現對輝達 GPU、華為昇騰（Ascend）晶片以及其他第三方算力的統一調度，為使用者提供無縫且高效率的運算環境。

在當前先進製程面臨挑戰、單顆晶片算力與國際存在差距的背景下，華為持續在軟體創新上發力，透過「以系統補單點」、「以軟體補硬體」的策略來彌補晶片方面的不足。